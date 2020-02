Minister: Lelystad Airport openen ‘wordt moeilijk’

‘De overheid kan niet zeggen dat ze geen tijd heeft voor verkrach­tings­za­ken’

7:54 GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg noemt de cijfers over het aantal verdachten dat vrijuit gaat in een verkrachtingszaak ‘heel erg’, maar herkenbaar. Ze hoort van meerdere zedenslachtoffers dat aangiften lang ‘op de plank’ blijven liggen. Afgelopen zomer kreeg ze melding van een zaak waarin de verdachte bekend was, maar waarvan de politie zei dat het geen prioriteit had. Dat is de rode draad in veel verhalen, zegt Buitenweg, die zelf ooit ook slachtoffer werd. Ze gaat Kamervragen stellen.