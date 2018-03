Minister opent meldpunt 'integriteit' voor hulporganisaties na seksrel Oxfam

Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Ook wil ze dat hulporganisaties zelf maatregelen nemen om misstanden te voorkomen, nadat begin vorige maand bekend werd dat bij Oxfam in 2011 seksfeesten hield na de zware aardbeving op Haïti. Eind dat jaar wist het ministerie van Buitenlandse Zaken alleen dat Oxfam op het eiland de eigen gedragscode schond. Dat werd afgedaan als een ‘interne personeelskwestie’ van de Britse Oxfam zelf.



Toen in april 2012 op het departement bekend werd dat het Dominicaanse prostituees werden ingehuurd en er porno op laptops was aangetroffen, drong het ministerie er bij Oxfam Novib op aan de kwestie te benoemen in het jaarverslag van de Samenwerkende Hulporganisaties. Daarin werd echter alleen melding gemaakt van het ontslag van Oxfam-medewerkers vanwege het ‘schenden van de gedragscode’.