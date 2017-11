Minister overweegt maatregelen tegen crashende senioren

Volgens Van Nieuwenhuizen loopt er op dit moment een 'dieptestudie' naar ongevallen met scootmobielen. ,,Op basis van de resultaten bekijk ik of en zo ja welke maatregelen mogelijk zijn'', aldus de bewindsvrouw vanmiddag. Het onderzoek zou medio 2018 afgerond moeten zijn. De kans dat er een verplichte rijcursus voor scootmobielgebruikers komt is overigens klein. De minister benadrukt dat er bewust voor is gekozen geen zware eisen te stellen aan het besturen van scootmobielen en andere invalidenvoertuigen. ,,Daarmee wordt een hoge drempel opgeworpen voor mensen voor wie dit soort voertuigen een laatste mogelijkheid is om zelf actief mobiel te blijven.'' De afgelopen jaren zijn een keuzewijzer voor een passende scootmobiel en een cursus ontwikkeld, benadrukt Van Nieuwenhuizen. ,,Deze cursussen worden onder andere door VVN aangeboden.''

Gevaarlijk

50Plus verzocht de minister gisteren een rijcursus verplicht te stellen voor de voertuigen, die zich met ongeveer 30 kilometer per uur kunnen voortbewegen. Zo'n examen zou in het belang van de bestuurder zelf en andere verkeersdeelnemers zijn, meent Kamerlid Corrie van Brenk. ,,Te vaak gebeurt het dat een scootmobiel bij wijze van spreken zo voor de deur wordt gezet. Hier is het sleuteltje, dit is de rem, dit is de gashendel en veel succes ermee! Mensen worden nergens op getoetst.''