Minister overweegt rijbewijs en helmplicht voor Stint

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Verkeer, VVD) overweegt serieus om een rijbewijs en helmplicht voor de verbeterde Stint in te voeren. Deze ingrijpende maatregelen vereisen echter wetswijzigingen en dat kost veel tijd.

Volgende maand komt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat al met nieuwe tijdelijke regels voor de Stint. Dan wordt voor de fabrikant en kinderopvangorganisaties duidelijk welke aanpassingen nodig zijn om de elektrische bolderkar weer op de weg te krijgen.

De tijdelijke normen behelzen onder meer dat alle geconstateerde mankementen aan de elektrische bolderkar worden verholpen. De fabrikant zou aan de kinderopvangorganisaties hebben laten weten dat daar een prijskaartje aan hangt van 1.000 tot 2.000 euro per Stint.

Steekproeven

Verder wordt straks onderscheid gemaakt of er post of kinderen met het karretje worden vervoerd. Ook volgen steekproeven bij fabrikanten en zal er toezicht zijn op veranderingen die later nog aan het apparaat worden toegevoegd.

De mogelijkheid van een rijbewijs en helmplicht wil de minister de komende maanden zeker ook bespreken met de Tweede Kamer, benadrukte ze dinsdagavond in een Kamerdebat. Als een meerderheid akkoord gaat, en daar lijkt het wel op, kan het echter nog wel anderhalf jaar duren voordat de wet daarvoor is aangepast en goedgekeurd.

De Stint werd in oktober tijdelijk verboden na een ongeval in Oss waarbij vier kinderen omkwamen. Uit onderzoek van TNO bleek dat het voertuig nu niet veilig is. Bijna de hele Tweede Kamer, behalve de PVV, wil een veilige Stint graag snel weer op de weg.

Afwachten

Definitieve regelgeving voor de categorie bijzondere bromfietsen (waar de Stint onder valt) komt later. De minister wil daarvoor onder meer onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid afwachten. Dat wordt pas na de zomer verwacht. Ook is er nog geen bericht van het openbaar Ministerie over het strafrechtelijk onderzoek dat nog loopt.

De bewindsvrouw omarmde gisteravond wel al voorstellen van de kinderopvang om veiliger routes te kiezen voor kindervervoer en een cursus in te voeren voor medewerkers voordat ze mogen rondrijden met een Stint. Daarover zullen nog afspraken worden gemaakt.