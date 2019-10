Minister Schouten over stikstoftwijfels: ‘Meer meetpunten nodig’

,,Er zijn verbeteringen mogelijk op het RIVM-model’’, zegt Schouten over de kritiek. ,,Daarom zullen er meer meetpunten worden geregeld. Dat is nodig om te zorgen dat we steeds beter zicht krijgen op wat het model precies doet en wat de metingen zijn. Het is goed dat er meer data beschikbaar komt.’’ De minister schuift het rekenmodel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) niet aan de kant. ,,Dit model is het enige wat we nu hebben. En het RIVM wil transparant zijn in hoe het model werkt. Dat willen ze laten zien. Ook willen ze zelf graag verbeteringen doorvoeren.’’

Twijfels

CDA-Kamerlid Jaco Geurts liet vanochtend aan deze site weten dat zijn partij twijfels heeft over het model, dat wordt gebruikt om te bepalen uit welke sectoren stikstof in Nederland afkomstig is. Volgens het RIVM-model is de landbouw verantwoordelijk voor 46 procent van alle stikstof die neerslaat in de Nederlandse natuur. Ruim 6 procent is afkomstig van het wegverkeer en 0,1 procent komt uit de luchtvaart.



,,Als partijen aan het RIVM vragen om te laten zien hoe dat model is opgebouwd en nul op het rekest krijgen, vind ik dat vreemd’’, zegt Geurts. ,,Laat eens zien hoe dat model is opgebouwd. Het RIVM móét hierover transparant zijn.’’