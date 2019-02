Minister schrapt ‘papieren rompslomp’ op mbo’s

In plaats daarvan wordt de rechtspositie van mbo’ers in de wet verankerd, net zoals dat nu al geldt voor studenten op het hbo en op universiteiten. De bewindsvrouw komt met een wetsvoorstel om dat te regelen. Als dat wordt aangenomen, kan de onderwijsovereenkomst vanaf het schooljaar 2021/2022 worden geschrapt.

Dode letter

De onderwijsovereenkomst bestaat sinds 1996. Het idee was dat studenten met zo’n persoonlijk contract iets hadden om hun school op aan te spreken als er bijvoorbeeld slecht onderwijs werd gegeven. Maar in de praktijk blijkt dat contract een dode letter.

Op vrijwel alle mbo’s is het een standaardformulier waar de nieuwe student in het beste geval nog een krabbeltje onder moet zetten. De studenten heeft er niks aan en voor de onderwijsinstelling levert het alleen maar papierwerk op.

Gelijke rechten

Zaken die nu in die overeenkomst vastgelegd moeten worden, komen straks in de wet te staan. Bijvoorbeeld dat mbo-scholen studenten die ziek worden of een handicap hebben moeten ondersteunen. Of wanneer een school iemand mag schorsen. Daarmee krijgen mbo’ers wettelijk de zelfde rechten als studenten in het hoger onderwijs.