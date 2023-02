Minister ‘schrikt’ van ‘Big Pig City’ en eist verklaring voor tienduizenden varkens extra

De net van verlof teruggekeerde Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren had haar om opheldering gevraagd, omdat een varkenshouderij in het Limburgse Egchel fors mag uitbreiden. De provincie verleende die vergunning, waardoor het mogelijk wordt om naast de bestaande 100.000 varkens er 25.000 varkens bij te plaatsen. De VVD-bewindsvrouw verantwoordelijk voor stikstof snapt naar eigen zeggen niet hoe het kan dat de bewuste varkenshouderij mag uitbreiden en zegt toe de provincie om opheldering te vragen.

Ook binnen de coalitie zorgt de stikstofaanpak opnieuw voor spanning. VVD en CDA zijn boos over de nieuwe D66-wens om al in november tot verplichte uitkoop van boeren over te gaan. Maar die partijen zorgen zelf ook voor verwarring nu hun provinciale afdelingen zich willen verzetten tegen het kabinetsbeleid.

De Tweede Kamer debatteert met ministers Christianne van der Wal (Stikstof) en Piet Adema (Landbouw) over de stikstofcrisis. Van der Wal zegt dat ‘een deuk’ in de stikstofuitstoot noodzakelijk is voor de natuur én voor de boeren. Ze hoopt dat de vrijwillige regeling genoeg is door met ‘een stok achter de deur’ te komen: er komt een deadline en de regeling komt maar een keer. Daarna wordt er gekeken of er dwang nodig is. ‘Vrijwillig, maar niet vrijblijvend’ is waar het kabinet op inzet, zegt ze. ,,We kunnen niet terugschrikken voor moeilijke keuzes.”

Dit betekent niet dat een piekbelaster die geen gebruik maakt van de regeling sowieso gedwongen wordt tot uitkoop, benadrukt Van der Wal. ,,Uiteindelijk gaan we per gebied kijken of verplichtend instrumentarium nodig is.” In april komt de minister met een ‘menukaart’ waarop alle regelingen te vinden zijn, en boeren kunnen kijken onder welke regeling ze vallen.

Binnen de coalitie is het chagrijn groot als D66-Kamerlid Tjeerd de Groot in het laatste grote stikstofdebat voor de verkiezingen een nieuw voorstel doet: hij wil dat het kabinet nog dit jaar met een ‘verplicht instrumentarium’ komt om boeren te dwingen minder stikstof uit te laten stoten. In november moet die regeling er liggen. Voor D66 hoort het verplicht opkopen van boeren tot de opties want ‘innovatie is niet de heilige graal’. ,,Boeren moeten weten waartussen ze kunnen kiezen”, beargumenteert De Groot. ,,Anders volgt er een bloedbad in november.”

Het kabinetsdoel is om uiterlijk in 2030 overal de stikstofuitstoot met 50 procent omlaag te brengen, maar het zet hierbij geen dwingende regelingen in. De D66’er wil dus een stapje verder gaan. Daarmee botst hij hard met zijn coalitiegenoten. CDA-Kamerlid Derk Boswijk verwijt hem ‘zand in de machine te gooien’ door zijn harde, polariserende taalgebruik. En ook VVD-Kamerlid Thom van Campen snapt niet wat zijn coalitiegenoot wil bereiken met zijn ‘stoere taalgebruik’.

Het roept ook bij oppositiepartijen de vraag op of de coalitie bestaande uit VVD, D66, CDA en ChristenUnie nog wel op één lijn zit. ,,Het is waar dat de VVD een ander beleid verkiest dan D66’’, erkent Van Campen desgevraagd. ,,Nee, de VVD denkt niet: laten wij het D66-dictaat maar over het land uitrollen’’, merkt de liberaal geërgerd op. ,,De regeling gaat ook niet gebeuren voor november”, voegt Van Campen later toe.

De provincies, waarvoor Nederlanders op 15 maart naar de stembus gaan, zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de stikstofplannen. Lokaal zijn vooral CDA en VVD het lang niet altijd met de landelijke koers eens. In een groot aantal provincies zeggen die coalitiepartijen tegen kiezers dat ze zich willen verzetten tegen het landelijke stikstofbeleid, blijkt uit analyse van de stellingen in het Kieskompas.

Acht provinciale CDA-afdelingen en vijf provinciale VVD-afdelingen kiezen in het Kieskompas voor een stelling waaruit blijkt dat ze zich zullen ‘verzetten tegen het landelijk beleid om boeren te beschermen’. In negen van de twaalf provincies keert minimaal een regeringspartij tegen het landelijke stikstofbeleid.

Van Campen reageert desgevraagd dat de provinciale VVD-fracties ‘niet een blanco cheque willen tekenen’. ,,Je kunt pas ja zeggen tegen stikstofbeleid als het af is.” Volgens Boswijk zijn de CDA-fracties ‘gefrustreerd omdat er vanuit Den Haag van alles over de schutting gegooid wordt zonder instrumenten te bieden’. Worden deze geboden, dan zullen ze ook met het beleid meegaan, denkt Boswijk.

‘Traag als dikke stront’

Tegenstanders van de kabinetsplannen verwijten stikstofminister Van der Wal dat de regelingen die het kabinet had beloofd laat komen. BBB-frontvrouw Caroline van der Plas vindt dat het klaar moet zijn met de ‘bizarre regels’ van het kabinet, en wil meer duidelijkheid. ,,Het gaat allemaal zo traag als dikke stront.” Ze mist perspectief voor boeren, ‘en ook provincies weten niet waar ze aan toe zijn’.

Het gebrek aan toekomstperspectief voor boeren kostte Piet Adema’s voorganger Henk Staghouwer de kop. De Kamer deed dit af als ‘broddelwerk’. De nieuwe minister werkt aan een Landbouwakkoord dat in april klaar moet zijn. Het kabinetsdoel is om uiterlijk in 2030 overal de stikstofuitstoot met 50 procent omlaag te brengen. Dit kabinet trekt een recordbedrag van 25 miljard uit om te voorkomen dat natuurgebieden verpieteren door de neerslag van stikstof. Met de compensatieregeling die het kabinet nu voorstelt zou een gemiddelde Nederlandse melkveehouder die 40 hectare land heeft, daar zo’n 70.000 euro per hectare voor kunnen krijgen, becijferde Gerard Kemna van het Adviesbureau Agrovisie. Dat komt neer op 2,8 miljoen euro.

