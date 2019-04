Minister Slob: Examens VMBO Maastricht dit jaar wél op orde

Slob reageerde op Kamervragen van D66-Kamerlid Paul van Meenen. Leerlingen van het VMBO Maastricht, en hun ouders, zijn er na het examendebacle van vorig jaar niet gerust op dat het dit jaar wél goed verloopt. De lesuitval is nog altijd hoog op de school. Een paar klassen, zowel derde- als vierdejaars, hebben dit schooljaar al meer dan honderd uur gemist. De docenten zijn ziek en vervangers zijn niet gemakkelijk te vinden. De onderwijsinspectie heeft al 17 meldingen ontvangen over de situatie.



Slob begrijpt de zorgen. ,,Op de school heeft vorig jaar een heftige situatie plaatsgevonden. Het is begrijpelijk dat de spanningen nu bij de examentijd weer oplopen.’’ Wel is al duidelijk dat de examens zelf dit jaar op orde zijn, en dat de schoolexamens ook goed zijn afgerond. Daar ging het vorig jaar helemaal mis.



Slob maakt zich wel zorgen over de lesuitval, maar benadrukt dat de school alles op alles zet om de problemen op te vangen. Het VMBO Maastricht verzekert in ieder geval dat een tweede crisis niet aan de orde is. Er zijn volgens de leiding alternatieve oplossingen gezocht, zoals inhaallessen en de aanstelling van huiswerkbegeleiders en invallers. Ook docenten worden beter begeleid.