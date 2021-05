Minister ‘verbaasd’ over NAM-baas die zegt dat versterking Groningse huizen niet meer nodig is

Afgelopen vrijdag stelde Atema in NRC Handelsblad dat van de vele duizenden nog te inspecteren woningen in het aardbevingsgebied ‘minder dan vijftig huizen vanwege de veiligheid hoeven te worden versterkt’. ,,Moeten we nu nog die 13.000 ongeïnspecteerde huizen overhoop halen, mensen tijdelijk laten verhuizen en uiteindelijk hun huis versterken?’’, vraagt Atema zich af. ,,Terwijl het eerlijke verhaal is dat het niet meer hoeft, omdat het veilig is.’’



Groningers zijn woest over de uitlatingen. ,,Ze baseren deze cijfers op theoretische tabellen waarvan niemand weet hoe die zijn opgebouwd’’, aldus Susan Top van het Groninger Gasberaad. SP-Kamerlid Beckerman noemt de uitspraak van Atema ‘een extra klap in het gezicht’ van de Groningers.