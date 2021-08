Minister: ‘Voetbalfans moeten dit weekend op hun kont blijven zitten, anders volgen maatregelen’

De Jonge heeft voetbalbond KNVB vandaag een ‘duidelijke waarschuwing’ gegeven. ,,Het moet het komende weekend beter dan het de afgelopen weekenden ging’’, zegt hij over volle vakken in stadions en springende fans. ,,Als mensen niet gewoon blijven zitten en de stadions niet voor maximaal twee derde zijn gevuld, kan dat reden zijn om de maatregelen weer aan te scherpen.’’

Eerder deed het ministerie van De Jonge al een beroep op clubs en gemeenten om meer te doen om het samenklitten van supporters op tribunes tegen te gaan. Op dit moment is het zo dat clubs twee derde van de maximum hoeveelheid fans mogen toelaten in het stadion, op voorwaarde dat ze een vaste zitplek en een coronatoegangsbewijs hebben. Maar in de praktijk klitten met name in fanatieke vakken supporters samen. Die beelden leveren in andere sectoren verontwaardigde reacties op.

Volledig scherm Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). © ANP

‘Geplaceerd betekent: op je kont zitten’

,,Als we met elkaar weer stap voor stap van dit soort dingen willen genieten, moeten we dat echt wel stap voor stap doen’’, zegt De Jonge. ,,Daarom maken we nu eerst geplaceerde evenementen mogelijk. ‘Geplaceerd’ is een mooi woord voor op je kont zitten. Dat is dan ook echt de bedoeling.’’

RIVM-directeur Jaap van Dissel wees er afgelopen week al op dat een evenement met zitplaatsen veiliger is dan een evenement waar iedereen kriskras door elkaar kan lopen, zoals een dancefestival. Al blijft waakzaamheid geboden bij evenementen waar iedereen een vaste plek heeft. ,,Als je een voetbalstadion voor twee derde mag vullen, dan is het wel van belang dat je niet alle mensen in één vak achter het doel plaatst, maar dat je ze over het hele stadion spreidt.’’

