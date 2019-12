Minister voldoet aan Kamerwensen: drie nieuwe Nederlandse ambassades

De ambassadekantoren in Niamey (Niger) en Ouagadougou (Burkina Faso) worden opgewaardeerd tot volwaardige ambassades. Het past binnen de extra aandacht die het kabinet aan de Sahel-regio schenkt.



De aanpak van migratie en terrorisme spelen hierin een belangrijke rol. Beide kantoren zijn nu nog filialen van de ambassade in Mali. Met de opwaardering komt Blok tegemoet aan een wens van D66.



Ook komt er een ambassade in Jerevan in Armenië. Hier hadden het CDA en ChristenUnie zich sterk voor gemaakt. Armenië is het enige land in de regio waar Nederland nog geen ambassade had.