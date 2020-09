Minister waarschuwt: laatste kans dit weekend voor voetbalfans in stadion

Quote Als je je cluppie graag live wil blijven zien, hou je dan aan de regels Minister Van Ark (Medische zorg en Sport) Afgelopen week ging het meermaals mis, nadat supporters van onder meer Feyenoord en Willem II de coronaregels schonden. ,,We moeten met z’n allen verantwoordelijkheid nemen om het virus de kop in te drukken”, zegt sportminister Tamara van Ark in een interview met deze site. ,,Dit soort onverantwoorde taferelen hoort daar zeker niet bij.”



Van Ark: ,,Als je je cluppie graag live wil blijven zien, hou je dan aan de regels.” Of kijk de wedstrijd thuis op televisie, suggereert de minister, als je je niet kunt inhouden. Mochten de afspraken weer worden geschonden, dan wordt het volgens de bewindsvrouw ‘een ander verhaal’. ,,Dat er bijvoorbeeld gespeeld wordt zonder publiek.”



Morgen om 12.15 uur staat de competitiewedstrijd Feyenoord - ADO Den Haag op het programma, meestal een rumoerig duel. Een goede lakmoesproef. ,,Dat lijkt me een fantastische gelegenheid om te laten zien dat het wél kan”, zegt Van Ark.

Bezorgdheid

Van Ark, die als minister verantwoordelijk is voor Medische Zorg en Sport, zegt zich zorgen te maken over de snelle verspreiding van het virus. ,,Die gaat niet van 1 naar 2 naar 3 naar 4. Die gaat van 1 naar 2 naar 4 naar 16 naar 32 naar 64. Als we hier nog een paar weken mee doorgaan, komen we in scenario's die we gewoon niet willen. We moeten er met z'n allen voor zorgen dat het aantal patiënten weer afneemt. Daar hebben we allemaal een verantwoordelijkheid in. Als iedereen de regels aan de laars blijft lappen, zijn er straks geen plekken meer op patiënten naartoe te spreiden.”

De situatie in de zorg is ‘nijpend', zegt Van Ark. ,,Ik heb de afgelopen tijd met verpleegkundigen en artsen gesproken en zij zeiden allemaal: als die tweede golf komt, dan staan we er. Maar ze zeiden ook dat ze zó verschrikkelijk moe zijn. Ze hopen op tijd om te herstellen. Ze zijn nog niet bekomen van de eerste golf. Het stapelt zich op. De afspraak is dat er op 1 oktober 1350 ic-bedden zijn. Die bedden zijn er, de beademingsapparatuur is er. Genoeg gekwalificeerde mensen vinden, dat is het probleem.”

Strengere maatregelen

Momenteel maakt het kabinet zich grote zorgen over het oplaaiende coronavirus. ,,Het gaat slecht, vooral in de Randstad”, zei premier Rutte gisteren. De betrokken ministers praten daarom ‘serieus’ met de burgemeesters van de grote steden over nieuwe ingrepen. Het Outbreak Management Team komt daarover begin volgende week met een advies.

Sinds gistermiddag kennen veertien van de vijfentwintig veiligheidsregio’s de alarmfase ‘zorgelijk’. Het gaat om regio’s in de Randstad, Noord-Brabant, Gelderland, Noord-Holland en Groningen. Daar moet de horeca vanaf morgenavond om twaalf uur de deuren dichtdoen en om één uur sluiten. Ook is de maximale groepsgrootte 50 man in feestzaaltjes.

Het kabinet kondigt volgende week naar verwachting strengere coronamaatregelen voor de Randstad af. Maar hoe dan ook gaan de scholen pas in laatste instantie dicht. Volgens premier Rutte ligt het probleem ‘nu niet bij scholieren’. ,,Laten we juist blij zijn dat de scholen weer open zijn.’’ Wel maakt hij zich zorgen om het grote aantal kwetsbare ouderen dat weer in de ziekenhuizen wordt opgenomen met corona.

Rutte wil nog niet vooruitlopen op de maatregelen die het kabinet volgende week afkondigt voor de drie regio’s in de Randstad waar het aantal besmettingen het hardste stijgt: Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Eerst wil hij ‘serieus’ praten met de burgemeesters. Wel heeft burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, voorzitter van het Veiligheidsberaad, gezegd dat maandag met het kabinet wordt gesproken over een aantal nieuwe regels.

Mondkapje contactberoepen

Quote Maatrege­len hebben grote gevolgen voor de vrijheid van mensen en voor de economie Premier Rutte Zo moeten mensen met contactberoepen - zoals kappers en fysiotherapeuten - mogelijk verplicht een mondkapje dragen. Ook wordt gedacht aan een algemene registratieplicht in alle publieke gelegenheden, net als plastic maskers voor bedienend personeel in de horeca.



Het Veiligheidsberaad gaat daarnaast bespreken of ‘Nederland wel groot genoeg is voor allerlei regionale maatregelen’, aldus Bruls. Hij denkt dat er, nu het aantal coronabesmettingen bijna overal toeneemt, extra landelijke hoofdmaatregelen moeten komen. ,,Belangrijk is dat iedereen zich weer goed gaat houden aan alle regels die allang gelden.”



Het kabinet wil vooralsnog echter vooral ‘regionaal maatwerk’ leveren, aldus Rutte. Zo wil hij voorkomen dat regio’s met relatief weinig problemen (zoals Drenthe, Limburg of Zeeland) de klos zijn door de uit de hand lopende situatie in de Randstad, Noord-Brabant, Noord-Holland, Gelderland en Flevoland. ,,Maatregelen hebben immers grote gevolgen voor de vrijheid van mensen en voor de economie.’’



Gisteren kwamen er bijna 2800 nieuwe besmettingen bij. Volgens Rutte gaat het nu zo hard, dat echt moet worden ingegrepen. Wel blijft hij benadrukken dat ook extra maatregelen geen zin hebben, zolang mensen hun gedrag niet veranderen.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.