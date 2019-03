Minister wil minder werkdruk wetenschappers

Het is de bedoeling dat de universiteiten, de organisatie voor wetenschappelijk onderzoek NWO en de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen later dit jaar met voorstellen komen. De bewindsvrouw wil meer langdurige aanstellingen en betere carrièremogelijkheden. Een carrière moet niet langer afhangen van het scoren van zo veel mogelijk publicaties in zo belangrijk mogelijke tijdschriften, maar van de impact die het onderzoek heeft op de maatschappij. Het ,,uitblinken in zowel onderwijs, onderzoek als impact, legt de lat wel heel erg hoog'', aldus de minister over de huidige situatie.