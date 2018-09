Minister wil Poolse uitkeringsfraudeurs hard aanpakken: 'Schokkend en onacceptabel'

Actualiteitenprogramma Nieuwsuur onthulde gisteravond dat Poolse arbeidsmigranten massaal frauderen met werkloosheidsuitkeringen. Door gebruik te maken van nepsollicitaties, valse handtekeningen en adresfraude zouden ze voor duizenden euro's aan uitkeringen innen, terwijl ze in Polen aan het werk zijn of vakantie vieren.



Volgens het onderzoek worden de Poolse migranten bijgestaan door tal van malafide tussenpersonen die op internet adverteren als boekhouder of administratiekantoor. Tegen betaling geven ze advies en helpen zij de controles van uitkeringsinstantie UWV te omzeilen.



,,Absoluut van de zotte'', aldus VVD-Kamerlid Dennis Wiersma, die opheldering vroeg van Koolmees. ,,De ww is voor mensen die hier keihard werken en werkloos raken. Het is niet bedoeld voor Poolse arbeidsmigranten om mee op vakantie te gaan. Schaamteloos.''



Koolmees liet er in reactie geen onduidelijkheid over bestaan: ,,Fraude, en zeker in deze vorm, mag niet ongestraft blijven. Er komen extra middelen om de fraude tegen te gaan en het UWV gaat er bovenop zitten.''