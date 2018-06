Ministerie: Een app voor reis van deur tot deur

Voor de consument moet straks met een druk op de knop duidelijk zijn welke vervoerskaarten, abonnementen of telefoonnummers voor ieder vervoersmiddel nodig zijn. Nu bieden bedrijven en vervoerders nog een wirwar aan unieke vervoersmethoden aan, die meestal niet op elkaar aansluiten.



,,Dit is een mooie innovatieve oplossing om onze steden bereikbaar te houden", geeft minister Cora van Nieuwenhuizen aan. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven vervolgt: ,,Ik wil dat we flexibel zijn: een reiziger moet kunnen variëren tussen de auto, ov en de fiets. Niet de manier waarop je reist, maar de reiziger staat centraal."



Het actuele reisadvies is gebaseerd op persoonlijke voorkeuren van reizigers. Daarnaast biedt de app ook toegang tot het vervoer en kunnen reizigers tijdens hun reis extra informatie ontvangen; bijvoorbeeld over vertragingen in hun reis en alternatieve reisadviezen.