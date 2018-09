Ministerie: Politie vraagt helemaal niet naar ras bij aanvraag wapenvergunning

Een wetsvoorstel van minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid leidde vandaag tot verontwaardigde reacties. Volgens de Volkskrant mag de politie in de toekomst een aanvrager van een wapenvergunning ook gaan vragen naar privacygevoelige zaken zoals ras, etnische afkomst, religie en politieke overtuiging.



Het ministerie laat nu weten dat dit niet klopt. Het kabinet wil niet dat de politie deze informatie van iedere aanvrager gaat registreren. ,,Waar het om gaat is dat de politie bij het onderzoek tegen informatie kan aanlopen die relevant kan zijn voor de beoordeling van de aanvraag. Bijvoorbeeld over contacten van de aanvrager met bekende radicale religieuze of extreemrechtse groeperingen”, meldt het ministerie.



Uit die informatie kan de politie soms afleiden welke etnische afkomst of ras iemand heeft. ,,Die informatie moet de politie wel kunnen gebruiken”, aldus het ministerie. ,,Uiteraard gaat de politie daar zorgvuldig mee om. Om deze bijzondere persoonsgegevens te verwerken en mee te nemen in de beoordeling van een aanvraag is dan wel een grondslag nodig in de wet.”