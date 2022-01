Ministerraden Rutte III: soms ‘écht heftig’ en soms tijd voor roddels

Premier Mark Rutte heeft vandaag in de laatste ministerraad van zijn derde kabinet wat persoonlijke woordjes klaar voor zijn collega’s. Veel te beslissen is er niet meer, de nieuwe ploeg staat al te trappelen. Dus zal er vooral nog eens samen worden teruggeblikt. En daar is dan wel weer genoeg over te bespreken.

Onderwijsminister Arie Slob wil vandaag zijn collega’s bedanken. ,,De gesprekken in de ministerraad waren soms écht heftig. Maar als er een besluit was genomen, stonden we er echt samen voor als een team. Dat heb ik erg gewaardeerd. Het waren intensieve jaren, maar zeker door corona is het nog veel intensiever geweest.’’ Corona heeft de onderlinge band versterkt, zegt ook scheidend minister Sander Dekker (Rechtsbescherming). Rutte III was volgens hem een echt ‘wethouderskabinet’, met veel ministers die politiek zijn gevormd in de lokale politiek. ,,Daardoor was er een sfeer van ‘dingen regelen, niet verzanden in woorden’. En toen we met z’n allen doorkregen dat Covid zich niet beperkte tot China en we beseften dat dit ieders terrein zou gaan bepalen, die beelden uit Italië, compleet met opstanden in gevangenissen, dat was ingrijpend.’’

Doorwerken

Als maandag het nieuwe kabinet wordt beëdigd door de koning, is het op vijf dagen na een jaar geleden dat het huidige kabinet aftrad. Nooit eerder was een ministersploeg zó lang demissionair. Ondertussen moest er door de meesten volle bak worden doorgewerkt aan de rijksbegroting en de aanpak van de ene na de andere crisis. Voor veel bewindslieden was de afgelopen week de eerste écht demissionaire week waarin ze het wat rustiger aan konden doen. Prompt maakten veel ministers en staatssecretarissen die niet terugkeren in Rutte IV van de gelegenheid gebruik om een korte vakantie te nemen. ,,Ik heb het he-le-maal gehad’’, verzuchtte er een bij het vooruitzicht dat na maandag het Haagse circus voorbij is. Wie geen last heeft van dat gevoel, is scheidend staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid). Hij was graag doorgegaan. Over de afgelopen periode liggen twee grote schaduwen, vertelt hij terwijl hij zijn dozen inpakt en de overdracht naar zijn opvolger voorbereidt. ,,Corona dat in de helft van deze kabinetsperiode alles op zijn kop zette. En de dood van mijn dochter Julia, kort nadat ik staatssecretaris werd.’’

Niet gelukt

Niet alles is gelukt deze kabinetsperiode. De stikstofcrisis overviel het kabinet, het besluit om de Groningse gaskraan dicht te draaien zette veel op zijn kop, de toeslagenaffaire werd te laat onderkend en het voornemen om meer goede woningen te bouwen lukte maar deels. En door de pandemie werden de problemen met leerachterstanden en bij flexwerkers op de arbeidsmarkt nog eens extra verdiept.



Maar het is niet alleen kommer en kwel, vindt Blokhuis. Trots is hij op zijn antirookbeleid. Sigaretten werden fors duurder en straks zijn ze niet meer in supermarkten verkrijgbaar. ,,Daarin lopen we echt voorop in de wereld. Er zijn ook zaken waar we wel een begin in hebben gemaakt, maar waarmee we nog niet klaar zijn. Mijn handen jeuken om de suikertaks in te voeren waar het komend kabinet mee komt. Het aantal daklozen is teruggedrongen, maar daar zijn nog stappen te zetten. En de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg zijn nog lang. Weliswaar is er een begin gemaakt om dat te verbeteren, maar mijn opvolger kan daar pas de resultaten van laten zien.’’