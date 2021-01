Ministers ‘ontstressen’ met rondje rennen, gospel en (geen) zonnebank

Wouter Koolmees somde vorige week na de ministerraad op wat er die week allemaal op hem als minister van Sociale Zaken afkwam: de val van het kabinet, het definitieve vertrek van collega-minister Eric Wiebes (3,5 jaar zijn buurman in de ministerraad), de avondklok, een nieuw economisch steunpakket, een kinderopvangtoeslagdebat en het plotselinge overlijden van oud-werkgeverstopman Hans de Boer die nog maar net met pensioen was. Thuis was hij die week nauwelijks. Met een diepe zucht: ,,Ik ben blij dat ik nu naar huis kan.’'