Missie Nederlandse militairen in Mali is 'weer op orde'

Nederlandse militairen kunnen ‘vol vertrouwen’ weer overal in Mali missies uitvoeren. Alle verdachte munitie is vernietigd en de medische zorg is op orde. Dat stelde minister Ank Bijleveld van Defensie vandaag tijdens een debat over de verlenging van de Nederlandse missie.

De missie in Mali ligt onder een vergrootglas nadat eind september uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) bleek dat er met ondeugdelijke mortiergranaten werd gewerkt, die ook nog eens verkeerd werden opgeslagen. Bij een ongeval met de granaten kwamen in juli 2016 twee Nederlandse militairen om het leven en raakte een derde zwaargewond.

Bij een aantal partijen in de Tweede Kamer was er na het OVV-rapport twijfel of de missie in Mali wel met een jaar moest worden verlengd. Bijleveld probeerde die zorg weg te nemen. ,,Dat type munitie wordt niet meer gebruikt. Ook alle andere munitie waarover twijfel bestond, is allemaal vernietigd.”

De OVV had ook veel kritiek op de medische zorg in Mali. Het ziekenhuis in Kidal zou niet voldoen. Volgens Bijleveld is een deel van het personeel inmiddels vervangen, waardoor de kwaliteit van de zorg weer op orde is. Bijleveld liet de arts van de OVV die eerder de zorg in dat ziekenhuis onder de maat noemde, ook naar de nieuwe opzet kijken. Hij was het, zo stelde Bijleveld, nu eens met het oordeel van de defensieartsen.

Brief VN

De Verenigde Naties, die de missie in Mali leiden, hebben het kabinet per brief verzekerd dat een helikopter in Kidal ervoor zorgt dat de Nederlandse criteria worden gehaald als een militair gewond raakt. Binnen 10 minuten moet eerste hulp kunnen verleend, binnen een uur moet er een arts zijn en binnen twee uur moet de gewonde op de operatietafel liggen.

De Kamer toonde zich aanvankelijk argwanend. In een aantal brieven van het kabinet, kort voor het debat van vandaag verstuurd, bleken plots alle problemen opgelost. ,,Ineens is alles ‘gegarandeerd’, ‘ok’ en ‘goed’”, schamperde CDA-Kamerlid Martijn van Helvert. ,,Wat is er nu gebeurd tussen nu en twee maanden geleden, toen we het OVV-rapport bespraken?”, vroeg ook GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik zich af. SP-Kamerlid Sadet Karabulut wilde weten hoe de Kamerleden kunnen beoordelen of alles goed is. ,,Zijn er echt voldoende artsen en voldoende bloed? En hoe kan het dat de helikopter die eerst te traag werd bevonden, nu wel voldoet?"

Definitief besluit

Toch vond de Kamer de antwoorden van Bijleveld uiteindelijk geruststellend. Volgende week wordt een definitief besluit genomen over de verlenging per 1 januari 2018. Het kabinet kondigde al begin september aan alle buitenlandse militaire missies – ook in Afghanistan, Irak en Litouwen – te verlengen.

Nederland neemt sinds november 2013 deel aan de VN-missie Minusma in Mali, die erop is gericht de stabiliteit in het land terug te brengen nadat verschillende islamitische rebellengroepen er terrein wonnen. De Nederlandse inzet zou in eerste instantie voor twee jaar zijn.