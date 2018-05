MIVD waarschuwt opnieuw voor toenemende dreiging Rusland

Nederlandse militairen zijn vanwege de dreiging gestationeerd in Litouwen, een buurland van Rusland. Ook in andere Baltische staten en in Polen zijn Navo-militairen gelegerd. Die missie moet een afschrikkend effect hebben. ,,De Russische Federatie buit dat uit door te zeggen: de Navo is agressief richting mij, Rusland, want militairen staan aan de grens bij de Baltische staten. Maar dat is lachertje vergeleken wat er aan de andere kant van de grens staat'', aldus Eichelsheim. ,,Dat is een fors militair vermogen.''



Volgens de generaal ziet Rusland een versterking van de Europese Unie of de Navo als per definitie slecht voor Rusland. ,,De Russische Federatie vindt dat het invloed moet kunnen uitoefenen op de periferie van haar grondgebied'', zei Eichelsheim. Het gaat om de landen die aan Rusland grenzen.