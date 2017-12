Molenaarsambacht op UNESCO-lijst immaterieel erfgoed

Het nieuws werd vanmorgen bekendgemaakt tijdens de vergadering van het Comité van het UNESCO-verdrag in Zuid-Korea. Nederlandse molenaars zijn speciaal naar het land afgereisd om het goede nieuws in ontvangst te nemen.



Van Engelshoven is trots: "Het is fantastisch dat voor het eerst Nederlands immaterieel erfgoed is opgenomen op deze lijst. Het molenaarschap is een prachtig ambacht dat door en door verweven is met Nederland."



Uitsterven

Ooit draaiden er duizenden molens in Nederland maar sinds de negentiende eeuw zijn er veel verwoest door brand of stilgelegd. Het vak dreigde uit te sterven. Tegenwoordig laten vijftig beroepsmolenaars en honderden vrijwillige molenaars de wind- en watermolens in Nederland weer draaien en is ook een opleiding voor vrijwillig molenaar opgezet, tot vreugde van Engelshoven. ,,Immaterieel erfgoed kan alleen blijven bestaan als het zich mee ontwikkelt met de tijd. Dat is precies wat de molenaars in Nederland doen. Ze hebben mooie plannen voor de toekomst."



Het is volgens de bewindsvrouw voor het eerst dat Nederlands immaterieel erfgoed is opgenomen op deze lijst. In 2012 heeft Nederland het UNESCO-verdrag ter bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed geratificeerd. Immaterieel erfgoed bestaat uit tradities, rituelen, gebruiken en ambachten die mensen niet verloren willen laten gaan en die ze willen doorgeven aan volgende generaties.