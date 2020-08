Mona Keijzer wil onderzoek naar CDA-lijsttrekkersstrijd

Dat heeft staatssecretaris Keijzer vrijdag laten weten, na afloop van de ministerraad. ,,Kiezers hebben meldingen gehad dat zij op De Jonge hadden gestemd, terwijl zij voor Pieter hadden gekozen. Dat is verontrustend’’, zegt Keijzer. ,,Ik denk dat het heel goed is om daar naar te kijken. Jongens, wat is hier nou gebeurd? Is het goed gegaan met de onderliggende ict-systemen? Hoeveel stemmen zijn er uitgebracht? Klopt dat?’’

Quote Pieter heeft hier vragen over gesteld, dus dan móét je het ook goed uitzoeken Mona Keijzer De Jonge won vorige maand de lijsttrekkersverkiezing bij het CDA van Pieter Omtzigt met 258 stemmen verschil. Deze week bleek dat zes CDA-leden daarna hebben geklaagd bij het partijbureau. Zo kreeg de vrouw van Pieter Omtzigt op haar computerscherm de tekst ‘Dank voor uw stem op Hugo de Jonge’, terwijl zij op haar echtgenoot dacht te hebben gestemd. Volgens het partijbureau zijn er ook De Jonge-stemmers die de tekst ‘Dank voor uw stem op Pieter Omtzigt’ te zien kregen. Hoe dat kan, is niet bekend. Maar de notaris heeft de stemming gecontroleerd en geen fouten geconstateerd. Omtzigt zelf wil nadere uitleg van het partijbestuur. Dat wil echter ‘op dit moment’ niet reageren.

Discussie

Keijzer wil niet zeggen dat zorgminister De Jonge mogelijk onterecht is verkozen tot CDA-lijsttrekker. ,,Ik vind dat goed moet worden uitgezocht wat er is gebeurd. Pieter heeft hier vragen over gesteld, dus dan móét je het ook goed uitzoeken. Om een einde te maken aan deze discussie.’’

Keijzer heeft volgende week zélf voor het eerst een afspraak met De Jonge, over haar toekomst bij de partij. ,,Nadat ik zelf was afgevallen, heb ik gezegd dat De Jonge én Omtzigt goede CDA’ers zijn. Maar als je het aan mij vraagt, denk ik dat we het grootst kunnen worden met Pieter Omtzigt. Maar het is anders gelopen. En dan staan we met z’n allen achter de gekozen lijsttrekker. Zo gaat dat bij het CDA.’’

‘Veel gesproken’

Quote Als zij vragen hebben, moeten zij die vragen stellen Hugo de Jonge Volgens De Jonge botert het nog altijd tussen hem en de nummer twee van de lijsttrekkersverkiezing. De Jonge zegt Omtzigt ‘heel veel’ te hebben gesproken de laatste tijd. Maar ze hebben niet gesproken over de eerlijkheid van de verkiezingsprocedure. ,,Dat is een zaak tussen het partijbestuur en Pieter Omtzigt’’, aldus De Jonge.



,,Waar wij het natuurlijk over hebben, is hoe we samen het team vormen op de weg naar maart 2021. Wat is het werk dat op ons bordje terecht komt? Nou, dat is nogal wat. Er moet een campagne worden vormgegeven, een verkiezingsprogramma worden gemaakt. Ik denk dat de CDA-leden van ons vragen om dáár al onze energie op te richten. En dat is wat ik doe.’’

Twijfel

Vindt De Jonge het vervelend dat Omtzigt en Keijzer openlijk twijfelen aan de uitslag? ,,Volgens mij is twijfel niet aan de orde’’, zegt De Jonge. Als zij vragen hebben over de procedure, is het aan het partijbestuur om daar antwoord op te geven. Volgens mij heeft het bestuur dat ook gedaan. Het bestuur heeft uitgelegd hoe alle checks and balances waren ingericht. De notaris heeft naar het hele stemproces gekeken. De uitslag is vastgesteld. Kortom, dat is dat.’’

Dat Omtzigt en Keijzer méér bewijsstukken van het bestuur willen zien, is volgens De Jonge ‘hun gesprek’. ,,Als zij vragen hebben, moeten zij die vragen stellen. Dan moet dat antwoord gegeven worden. Maar dat is echt aan hen. Omtzigt en Keijzer zijn ook boegbeelden van het team. Het is aan hen om alles te doen wat nodig is om te zorgen dat je het CDA sterker maakt.’’ De Jonge zegt desgevraagd dat Omtzigt nog steeds zijn nummer twee is.

Omtzigt zelf is niet bereikbaar voor commentaar.

Volledig scherm Mona Keijzer deed zelf ook mee aan de CDA-lijsttrekkersverkiezing © ANP