Na België stuurt ook Nederland een vrouwelijke ambassadeur naar Saoedi-Arabië

Alberda, die sinds 1998 diplomaat is, is nu ambassadeur in Zuid-Soedan. Ze studeerde aan de Universiteit van Amsterdam aan het Instituut voor het Moderne Nabije Oosten en spreekt Arabisch. Eerder werkte ze ook in Jemen, Syrië en Irak. Haar standplaats wordt de Saoedische hoofdstad Riyad.

Khashoggi

De benoeming komt op een moment dat de banden tussen veel westerse landen en Saoedi-Arabië aanzienlijk bekoeld zijn door de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi. Toen hij eind 2018 bij het Saoedische consulaat in het Turkse Istanbul papieren kwam ophalen, vond hij daar een gruwelijke dood. Het moordcommando werkte hoogstwaarschijnlijk in opdracht van Saoedische kroonprins Mohammad bin Salman. Die presenteerde zich juist als de man die het land wil moderniseren. Zo stond hij vrouwen toe om auto te rijden.

Saoedi-Arabië organiseert in november volgend jaar ook de G20-top. Afgelopen zomer leidde een gesprek dat koningin Máxima ter voorbereiding op die top in haar rol als VN-gezant met Bin Salman had nog tot felle kritiek, ook in de Tweede Kamer, die vond dat het kabinet had moeten ingrijpen. Ook de VN zelf noemde het onderonsje toen ‘meer dan teleurstellend’, aldus de VN-rapporteur voor buitengerechtelijke executies.

Midden-Oosten

Het is geen officieel beleid, maar feit is wel dat Nederland vaak en veel vrouwen naar landen in het Midden-Oosten stuurt. In een gesprek met deze krant vertelden drie vrouwelijke ambassadeurs vorig jaar nog dat het volgens hen alleen maar voordelen heeft.

Die drie toonden zich destijds verbaasd dat er in 2017 nog een mediastorm opstak toen België als eerste land ter wereld een vrouwelijke ambassadeur benoemde. Laetitia van Asch, ambassadeur in Oman: ,,Wij hadden daar een vrouwelijke waarnemer toen onze ambassadeur daar afgelopen zomer op vakantie was. En wij willen daar ook best ambassadeur worden.”