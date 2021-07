Na uitspraak rechter zit Nederland in de maag met asielzoekers uit Griekenland

En dat probleem is verre van opgelost: Griekenland is al een maand geleden gewaarschuwd dat het gevolgen ging hebben, maar een uitkomst is nog niet in zicht.



De uitspraak van de bestuursrechter van de Raad van State komt er op neer dat de staatssecretaris van Justitie beter moet uitleggen waarom vreemdelingen die hier asiel aanvragen, maar al een verblijfsvergunning hebben in Griekenland, naar dat land kunnen terugkeren.



Volgens de asielregels binnen Europa moet een asielzoeker in het land blijven waar het asiel heeft aangevraagd. Doorreizen kan, maar dan riskeer je te worden teruggestuurd. Nederland en andere EU-landen doen dat ook, maar de rechters in verschillende landen steken daar nu een stokje voor. Dit komt omdat Griekenland de opvang niet op orde heeft, mede door de grote instroom. Te vaak is er geen onderdak, geen voedsel en amper water. Of zoals de Raad van State vandaag oordeelt: ,,Ze komen in een situatie terecht waarin zij niet kunnen voorzien in de belangrijkste basisbehoeften.”



Deze zaak draaide om twee Syrische vreemdelingen die in Griekenland weliswaar een asielvergunning hebben gekregen, maar daarna zijn doorgereisd naar Nederland en hier opnieuw om asiel vroegen. In de praktijk stuurt de staatssecretaris hen direct terug, maar volgens de rechter moet Ankie Broekers-Knol (Asiel, VVD) uitleggen waarom er in haar mening dan wel een menswaardige opvang mogelijk is in het land.