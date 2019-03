Naamswijziging omstreden ‘dienstplicht’ voor jongeren op lange baan

Over dat laatste voorstel maken de jongeren zich zorgen. ,,Dat zorgt al op jonge leeftijd voor een enorme druk’’, aldus LSVb-voorzitter Carline van Breugel. LAKS-voorman Jordy Klaas: ,,Stel dat je 18 bent en je moeder is ernstig ziek. Als mantelzorger heb je dan geen tijd voor de diensttijd en kun je dat plusje op je cv wel vergeten. Dat werkt ongelijkheid in de hand.’’



Ook is het volgens de jongeren ‘bizar’ dat er nu al 25 miljoen euro in experimenten wordt gestoken, terwijl er nog geen vastomlijnde plannen zijn voor hoe die diensttijd eruit moet zien. De maatschappelijke stage kost deze kabinetsperiode 250 miljoen euro, daarna 100 miljoen euro per jaar.



Ontzettend veel geld, stelt LAKS-voorzitter Klaas. ,,Terwijl de noodzaak voor dit plan helemaal niet duidelijk is. Jongeren doen al het meest aan vrijwilligerswerk van alle leeftijdsgroepen.’’ Volgens hem zijn er ‘genoeg’ problemen in het onderwijs waaraan het geld beter kan worden gespendeerd. ,,Het lerarentekort of het gat tussen het salaris van leraren op middelbare school en basisschool bijvoorbeeld.’’



De studenten willen liever dat het geld naar het hoger onderwijs gaat en bijvoorbeeld wordt gestoken in het terugkrijgen van de basisbeurs in plaats van de studielening. Van Breugel: ,,Als je iets voor jongeren wil doen, zijn er duizend en één dingen waaraan je het geld beter kunt uitgeven.’’