Nagelbijtend wachten op de voorkeurstem: ‘Ik geloof het pas als de Kiesraad mijn naam uitspreekt’

update 50Plus hevig teleurge­steld: van vier zetels naar één ‘door gedoe van afgelopen weken’

17 maart Dat 50Plus zetels zou inleveren, was door de peilingen voorspeld. Maar dat Liane den Haan volgens de eerste exitpolls slechts één zetel weet binnen te slepen, is voor de nieuwe lijsttrekker een bittere pil. Haar vooruitzichten in de ruziënde partij zijn onzeker.