Nareisbeperking tijdelijk opgeschort voor nieuwe besluiten

De Raad van State buigt zich morgen over zo’n zaak, een uitspraak wordt later verwacht. Om intussen ‘nodeloze procedures te voorkomen’, zal de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de beperking voorlopig niet toepassen. Dat geldt alleen voor nieuwe besluiten, benadrukt Van der Burg.

De beperking van gezinshereniging is onderdeel van de omstreden asieldeal tussen de coalitiepartijen. Er komen relatief veel asielzoekers naar Nederland, en het systeem loopt vast. Er zijn niet genoeg opvangplekken. En doordat erkende vluchtelingen met een verblijfsstatus (statushouders) niet snel aan een huis komen, houden zij ook bedden in opvangcentra ‘bezet’.

Dwang

Een nieuwe wet moet ervoor zorgen dat het kabinet de mogelijkheid krijgt om in het uiterste geval dwang toe te passen als een gemeente weigert genoeg opvangplekken te regelen. Daar tegenover stond het beperken van gezinshereniging, om ervoor te zorgen dat er minder asielzoekers naar Nederland komen. De beperking houdt in dat statushouders pas gezinsleden mogen laten overkomen als ze een woning hebben gevonden. Dit duurt vaak erg lang. Als ze na vijftien maanden nog geen woning hebben, mogen de gezinsleden alsnog naar Nederland komen.

Vooral voor de VVD, dat een strenger asielbeleid bepleit, was de nareismaatregel een belangrijk onderdeel van het pakket. Die partij was eigenlijk tegen het dwangaspect van de deal, maar kon ermee leven omdat het kabinet heeft beloofd naar maatregelen te zoeken om het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt te verlagen.

Naar de rechter stappen

De organisatie verwacht dat die vluchtelingen opnieuw naar de rechter zullen stappen om hun gezin over te kunnen laten komen. ,,Ze zullen hun gelijk halen, want dat zullen ze krijgen. De intrekking moet met terugwerkende kracht gelden, want vroeg of laat gaat dat toch wel gebeuren. Het wordt tijd dat het kabinet de hele maatregel van tafel haalt, zodat deze mensen hun geliefden, die ze jaren niet hebben gezien, weer in de armen kunnen sluiten.”