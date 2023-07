Natuurherstelwet van Timmermans overleeft het nipt; weg vrij nieuwe natuurregels

Spannend was het wel. Van de 649 Europarlementariërs stemden 336 voor de wet en 300 tegen. Vlak daarvoor ontsnapte de wet al aan een motie die het voorstel in zijn geheel wilde verwerpen. Daar kwamen de tegenstanders dertien stemmen tekort om de wet gelijk in de prullenbak te deponeren.

Voor Timmermans betekent het een duidelijke politieke overwinning. Er was veel tegenstand tegen de wet. Vooral uit de hoek van de christendemocraten. Landen zullen nu worden verplicht om meer werk te maken van het herstellen van natuurgebieden.

Weidevogels

Zo vraagt de Europese Commissie dat er in 2030 bij 30 procent van de natuurgebieden die in slechte staat verkeren maatregelen worden genomen om de natuur te herstellen. Denk dan bijvoorbeeld aan het versterken van de biodiversiteit, zoals meer weidevogels of bijzondere vlinders. In 2050 moet voor 90 procent van de slecht onderhouden natuur een herstelplan zijn.

Het bijzondere aan de Natuurherstelwet is dat het een veel bredere werking heeft dan de huidige Natura 2000-gebieden. De nieuwe wet wil ook de natuur beschermen daarbuiten. Dan kan het gaan om bossen en veengebieden maar zelfs ook om natuur binnen steden.

Volledig scherm Eurocommissaris Frans Timmermans behaalt een politieke overwinning. © REUTERS

Boeren en tuinders zagen in het voorstel van Timmermans echter een nieuw Zwaard van Damocles. De Europese eis om Natura2000-gebieden te beschermen, heeft Nederland immers al jaren goeddeels platgelegd, vanwege de strenge stikstofregels. De vrees bestaat dat straks ook buiten die officiële natuurgebieden weinig meer mogelijk is wat betreft bedrijvigheid, landbouw of festivals.

Inspanningsverplichting

Voorstanders van de wet wijzen echter op een versoepeling in de tekst die vandaag is aangenomen. Er is niet langer sprake van een resultaatverplichting, maar van een inspanningsverplichting. Landen moeten hun uiterste best doen om de natuur te herstellen. Maar absoluut resultaat leveren, hoeft niet.

Stikstofstrijder Johan Vollenbroek bevestigt dat de huidige wet flink is afgezwakt. ,,Er staat geen verbod op de verslechtering van de natuur meer in. Overheden hoeven alleen de intentie te tonen dat ze met beleid de natuur willen herstellen. Dat is te weinig juridische basis om via een rechter echt verbetering af te dwingen.”

Onze zorgen blijven: het is onvoldoen­de duidelijk wat de gevolgen zijn voor voedselpro­duc­tie en voedsel­prij­zen Esther de Lange, CDA-Europarlementariër

Toch noemt Vollenbroek de wet 'beter dan niets'. ,,Het vestigt er eindelijk wel de aandacht op dat er meer natuur bestaat dan alleen onze Natura2000-gebieden. En dat die natuur het ook verdient om beschermd te worden. De natuurwaarden zijn op veel plekken veel te hard gedaald. Daar moeten we echt samen iets aan doen.”

Volledig scherm De Duitse Europarlementariër Manfred Weber groeide uit tot één van de grootste tegenstanders van de Natuurherstelwet van Frans Timmermans. © AP

CDA-Europarlementariër Esther de Lange is teleurgesteld. Ze meent dat het voorstel, dat eerder in drie commissies van het parlement werd afgeschoten, er is 'doorgedrukt'. ,,Dat is niet verstandig", aldus De Lange. ,,Onze zorgen blijven: het is onvoldoende duidelijk wat de gevolgen zijn voor voedselproductie en voedselprijzen.” Ook vreest ze dat nieuwe rechtszaken op basis van deze wet straks een belemmering kunnen worden voor de woningbouw.

Drinkwater

Natuurorganisaties waaronder Greenpeace en Natuur & Milieu zijn wel blij met de uitslag. ,,De wet is essentieel om het verlies aan planten en dieren en hun leefgebieden te stoppen, maar ook om schoon drinkwater en duurzame voedselvoorziening voor de toekomst zeker te stellen”, zegt Kirsten Haanraads van het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) namens een coalitie van ruim tien organisaties

Met de stemming komt een voorlopig einde aan maanden politieke strijd. Timmermans moest het daarin opnemen tegen één van de machtigste politici van het Europees Parlement - de Duitse leider van de christendemocratische fractie Manfred Weber. Ook enkele lidstaten hebben zich fel verzet. Nederland liet haar tegenstand uiteindelijk varen.

Green Deal

Dinsdagavond erkende Timmermans nog hoe spannend het ook voor hem was. ,,Ik vind het een nederlaag voor mij als ik er niet in slaag dit deel van de Green Deal, die toch cruciaal is, door het Europees Parlement te loodsen.” De Green Deal bestaat uit een serie van Brusselse wetten waarmee de eurocommissaris de landbouw wil vergroenen, klimaatverandering wil bestrijden en daarnaast natuur, milieu en biodiversiteit hoopt te beschermen.

Helemaal klaar is het hiermee nog niet. Volgens Brusselse traditie gaan de Europese Commissie, regeringsleiders en het Europees Parlement zich nog buigen over een definitief eindresultaat. Maar het risico voor de Limburgse PvdA-politicus dat de Natuurherstelwet nog kan sneuvelen, is na de stemming in het parlement definitief geweken.