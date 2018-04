NAVO-baas: We verwachten meer van Nederland

,,Wij verwachten meer van Nederland”, aldus Stoltenberg. Volgens de NAVO-baas is het ‘niet eerlijk’ dat de Nederlandse Defensieuitgaven achterblijven ten opzichte van de budgetten in andere bondgenoten. Hij herinnerde de Kamer eraan dat in 2014 nog maar 3 NAVO-lidstaten voldeden aan de norm om 2 procent van het nationaal inkomen aan defensie te besteden. Inmiddels is dat aantal opgelopen tot acht, maar Nederland zit daar niet bij. ,,Als je iets belooft, moet je ook leveren”, hield hij de Tweede Kamer voor.

Doel uit zicht

Nederland heeft na jarenlange bezuinigingen besloten weer te investeren in de krijgsmacht, maar met 1,2 procent van het nationaal inkomen voldoet ons land bij lange na niet aan de NAVO-norm. Doordat de economie harder groeit dan de investeringen in de krijgsmacht raakt het doel van 2 procent bovendien juist verder uit zicht.

Stoltenberg toonde begrip voor het feit dat lidstaten na het einde van de Koude Oorlog hun defensieuitgaven terugschroefden, omdat de militaire dreiging was afgenomen. Ook in Noorwegen, waar Stoltenberg minister van Financiën en later minister-president was, is dat gebeurd. Heel begrijpelijk, aldus de NAVO-baas, ‘maar dan moet je wel in staat zijn de uitgaven op te voeren als de internationale spanningen toenemen’.

Rusland