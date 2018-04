Nederland en België slaan handen ineen in strijd tegen uitkeringsfraude

Van Ark en haar Belgische collega Philippe de Backer ondertekenen vandaag een overeenkomst hier over. Het UWV en Stichting Inlichtingenbureau, het informatieknooppunt voor gemeenten, gaan dan per direct gegevens met België uitwisselen. Het delen van informatie is volgens de bewindslieden noodzakelijk om fraude aan te kunnen pakken. ,,Misbruik schaadt het draagvlak voor ons sociaal stelsel. Daarom is het tegengaan van fraude een belangrijk speerpunt", aldus Van Ark, die benadrukt dat de meeste mensen en bedrijven niets verkeerd doen. ,,Diegenen die dat wel doen, willen we vinden en aanpakken.’’

Handhaving

De informatie-uitwisseling moet bijvoorbeeld duidelijk maken of iemand een uitkering krijgt in het ene land, terwijl hij in het andere land inkomsten heeft uit werk. De verwachting is dat de intensievere handhaving van de wetgeving ook illegale detacheringsconstructies sneller aan het licht brengt.



In het regeerakkoord is extra geld vrijgemaakt voor handhaving bij dit soort fraude, omdat het 'net zo belangrijk is als een eerlijke arbeidsmarkt en gezond en veilig werken.' Het meerjarenplan van de inspectie volgt dit najaar.