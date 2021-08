Nederland evacueerde 2500 mensen, contact met taliban in de toekomst ‘noodzakelijk’

Dat betekent niet dat ‘Nederland het talibanbewind erkent als legitieme vertegenwoordiger’, schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. De Verenigde Staten en andere Europese landen onderhandelen al langer met de taliban.

Defensie vloog afgelopen week in totaal 32 keer vanuit Kaboel naar landen in de regio en vanuit die landen naar Nederland. Het is nog niet te zeggen hoeveel van de 1800 mensen een Nederlands paspoort hebben, tolk zijn of in een andere categorie vallen. Die ‘exacte cijfers’ heeft het kabinet nog niet paraat. 700 andere mensen vlogen door naar andere land. Vanavond staakte Nederland noodgedwongen de reddingsvluchten, de situatie op het vliegveld werd te gevaarlijk.

‘Hartverscheurend’

‘Het is hartverscheurend dat we niet meer ter plekke kunnen zijn voor de mensen die nog aanwezig zijn in Afghanistan en in aanmerking komen om geëvacueerd te worden’, schrijven de demissionaire bewindslieden Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken, D66), Ank Bijleveld (Defensie, CDA) en Ankie Broekers-Knol (Asiel, VVD).

Wat er nu wordt gedaan om achterblijvers bij te staan, staat niet in de brief. Premier Mark Rutte meldde eerder op de dag dat er ‘koortsachtig’ werd gewerkt aan een noodplan. ,,Dat is onze heilige plicht.”

Ambassade werkt verder vanuit Den Haag

In Afghanistan is geen Nederlandse vertegenwoordiging meer om gestrande Nederlanders en Afghaanse helpers bij te staan. De aanwezige militairen en het ambassadeteam zijn met de laatste evacuatievlucht van Defensie vertrokken. De ambassade werkt de komende tijd verder vanuit Den Haag. Het is ‘niet uitgesloten’ dat Nederland ooit terugkeert naar Afghanistan, maar daarover volgt eerst internationaal overleg. Het ‘ligt voor de hand’ dat de werkzaamheden van de ambassade op kortere termijn worden verplaatst naar ‘een land in de regio’.

Nederland houdt tot 31 augustus nog één militair transporttoestel in het nabijgelegen Islamabad (Pakistan), voor het geval het - ‘tegen de huidige verwachting in’ - toch nog mogelijk is mensen op te halen. Ook de Immigratie- en Naturalisatiedienst blijft voorlopig met een aantal mensen in Tbilisi (Georgië) en Islamabad om eventueel later nog mensen te evacueren.

Het kabinet belooft ‘de uiterst complexe operatie’ nog te zullen evalueren; een los feitenrelaas over de missie komt al sneller naar het parlement. Ook volgt er een ‘onafhankelijk overkoepelend onderzoek’ naar twintig jaar Nederlandse militaire missies in Afghanistan.

