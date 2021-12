Nederland gaat sneller boosteren: ‘Nodig om die omikrongolf voor te blijven’

,,De deltavariant beginnen we onder de duim te krijgen, maar we zien de omikronvariant opdoemen”, meldde minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) vanmiddag na corona-overleg op het Binnenhof. ,,We weten niet veel, maar wat we wel weten is niet geruststellend. De muur van immuniteit die we hebben lijkt onvoldoende bestand tegen omikron, dus moeten we de boostervaccinaties extra versnellen, bovenop wat we al wilden.”

Na kritiek op de trage start kondigde De Jonge eerder al een versnelling aan van de boosterprikronde. Alle 60-plussers kunnen deze week hun afspraak maken. De 60-minners zouden na de jaarwisseling aan de beurt komen. Mogelijk wordt dat naar voren gehaald.

Artikel gaat verder na de foto

Volledig scherm Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA) bij aankomst op het Binnenhof. © ANP

Morgen neemt het demissionaire kabinet formeel een besluit over het coronapakket van de komende weken, ‘s avonds is er weer een coronapersconferentie. De avondlockdown zou aanvankelijk komend weekeinde aflopen, maar wordt verlengd tot 8 januari, meldden betrokkenen eerder.

Politieke discussie loopt nog over de kerstvakantie. Het OMT vindt het raadzaam om die een week te verlengen. Met een laatste schooldag op 24 december, vlak voor de feestdagen, ligt het risico op de loer dat kinderen het virus meenemen van het klaslokaal naar de kerstboom bij opa en oma. Een week eerder in de ‘eigen gezinsbubbel’ blijven, biedt dan virologisch meer veiligheid.

Tekst gaat verder na de infographic.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Maar schoolbesturen en ouders zijn in nipte meerderheid tegen een vervroegde vakantie en de politiek wil het onderwijs ook liefst zo lang mogelijk sparen. ,,Maar we moeten alles afwegen, dat doen we morgen", zei De Jonge. Vooruitlopen op de uitkomst daarvan, wilde hij niet.

Versoepelingen zijn niet in beeld, stellen bronnen. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames lijkt over de piek, maar de grafieken dalen nog te langzaam om het lockdownslot er helemaal vanaf te kunnen halen. ,,Het aantal dagelijkse besmettingen is nog steeds hoog”, zegt een bron binnen het OMT. En de zich snel verspreidende omikronvariant zorgt op veel plekken alweer voor extra maatregelen.

,,Wat we leren uit Engeland is dat het zich snel verspreidt”, zei De Jonge. ,,Wat we ook leren uit Engeland is dat het versnellen van het boosteren wel helpt.”

Kijk hier onze video's over het coronavirus.