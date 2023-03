Nederland geeft Oekraïne mijnenjagers, droneradars en brugslagvaartuig

ChristenUnie Bikkers probleem: een bekende en geliefde partijlei­der opvolgen: ‘Mirjam ken ik niet’

Koud is Mirjam Bikker (40) partijleider of ze moet al een verkiezingscampagne leiden. Dat haar ChristenUnie in de peilingen op verlies staat, rekent ze zichzelf niet aan. ,,Ik zit hier net zeven weken.”