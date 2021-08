Nederland laat grove steken vallen in Afghanistan: ‘Volgende zwarte bladzijde in geschiedenis’

LIVE | Evacuaties vanuit Kaboel blijven doorgaan, Biden kondigt noodfonds aan voor vluchtelin­gen

8:26 Vandaag komt de Tweede Kamer terug van reces voor een debat over de situatie in Afghanistan. Kamer en kabinet maken zich ‘ernstig zorgen’ over Nederlanders in Afghanistan en de situatie van Afghanen die voor Nederland of de bondgenoten hebben gewerkt. Het kabinet ‘verzekert’ in een Kamerbrief dat het ‘er alles aan zal doen om de evacuatie uit Afghanistan in goede banen te leiden’, schrijven demissionaire ministers Kaag (Buitenlandse Zaken), Bijleveld (Defensie) en staatssecretaris Broekers-Knol (Asiel). De evacuaties van ambassadepersoneel blijven vandaag doorgaan vanuit Kaboel. Gisteren vielen daar vanwege de drukte en chaos meerdere doden bij te betreuren, onder meer doordat mensen zich vastklampten aan een vertrekkend vliegtuig en te pletter vielen. Volg de laatste ontwikkelingen hier.