‘Nederland moet strijd aangaan met China door ontwikkeling technische hoogstandjes’

Concreet moet er binnen afzienbare tijd een gesprek op gang komen over onze economische, waarden- en veiligheidsbelangen nu de opkomst van China onvermijdelijk is geworden. Vragen als ‘Waar verkiezen we openheid?’ en ‘Welke bescherming is nodig om onze manier van leven te borgen?’ dienen te worden beantwoord, zodat we strategischer kunnen omgaan met dit land.



De AIV denkt dat er ook andere manieren zijn om de eenheid te versterken. Zo kan Nederland een belangrijke rol spelen als regelneef bij wapenexportcontroles of zogeheten BRI-overeenkomsten. Dit is een grootschalig Chinees initiatief om nieuwe ‘zijderoutes’ tussen continenten en hun zeeën te stimuleren. De aanleg van wegen, spoorlijnen, havens en luchthavens is daarbij cruciaal. Hier is Nederland wereldwijd een voorloper in, met onze bouwbedrijven en baggeraars.



Het strategische advies over China is opgesteld op verzoek van de minister van Buitenlandse Zaken.