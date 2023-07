Nederland riskeert diplomatieke rel met China: Kamerleden bezoeken Taiwan

met video Wie zei wát en wanneer over Pieter Omtzigt? Jorritsma in verhoor: ‘Het ging niet om de persoon Omtzigt’

566 dagen na afronding van de toch al slepende kabinetsformatie, duikt de Tweede Kamer er wéér in vandaag. Oud-verkenners Kajsa Ollongren (D66, nu minister) en VVD’er Annemarie Jorritsma worden verhoord over wie nu wat zei over Pieter Omtzigt. Net als oud-Kamervoorzitter Khadija Arib. ‘Hij een risico? Dat is niet in mij opgekomen’.