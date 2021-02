Nederland wil snel af van tabaksverkoop supers

Op dit moment is 67 procent van de gepolste volwassenen er voorstander van dat supermarkten stoppen, blijkt uit onderzoek uitgevoerd door I&O Research in opdracht van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij. Zo’n 71 procent van hen wil dat zelfs binnen een jaar.

Dat is veel sneller dan staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, ChristenUnie) beoogt. De minsterraad besloot op zijn voorstel afgelopen november dat de verkoop van tabak in supermarkten pas per 2024 wordt verboden. Eerst gaat per 2023 de online verkoop in de ban.