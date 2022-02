Nederland ‘zeer bezorgd’ over situatie Mali, beraadt zich op militaire missie

Nederland beraadt zich op de militaire missie in Mali. De toch al broze veiligheidssituatie in het Afrikaanse land is verder verslechterd. Andere landen die actief zijn in de VN-missie overwegen te stoppen.

Nederland is ‘zeer bezorgd’ over de ontwikkelingen in Mali, laat een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Een woordvoerder van het ministerie van Defensie zegt ‘eerst naar de Fransen te kijken’. Dat land speelt een grote rol bij de missie in Mali en gaat deze week in overleg met andere landen die actief zijn in de VN-missie Minusma. ,,Als het niet meer haalbaar of veilig is, dan gaan we goed over de voortgang van de missie nadenken.”

Frankrijk is sinds 2013 actief in Mali. De voormalige kolonisator werd in dat jaar door de Malinese leiders gevraagd te helpen bij de strijd tegen islamitische extremisten. Als Frankrijk besluit te stoppen, zou Nederland alleen verder willen als een ander land de aanzienlijke rol van de Franse militairen overneemt. De kans dat een land daarvoor te porren valt, wordt door ingewijden klein geacht.

Stabiliteit

Zowel Buitenlandse Zaken als Defensie wil niet vooruitlopen op het overleg met partnerlanden over de missie in Mali. Wel wordt benadrukt dat Nederland ‘committed’ is aan Mali en stabiliteit in het land ‘van groot belang’ vindt. ,,Ook om die reden wil het kabinet in gesprek blijven met de Malinese transitieautoriteiten”, zegt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken. De Tweede Kamer wordt waarschijnlijk nog deze week per brief op de hoogte gesteld over de uitkomst van het overleg met de andere landen die in Mali actief zijn.

Nederland keerde in november 2021 terug naar Mali, nadat het in 2019 na een missie van vijf jaar was vertrokken uit het land. Defensie levert nu tot mei een Hercules-transportvliegtuig met bijna negentig militairen ondersteunend personeel. De VN-missie staat nu ook onder commando van een Nederlander, Kees Matthijssen. Ook is Nederland nog actief in de EU-trainingsmissie in het land.

De Kamer maakte zich eind vorig jaar al grote zorgen over de instabiliteit in het land, toen al gingen geruchten dat de overgangsregering Russische huurlingen wil inzetten. Dat blijkt nu ook echt te gebeuren.

De spanningen tussen Mali en Frankrijk lopen zo hoog op dat de Malinese regering de Franse ambassadeur in het land deze week opdracht gaf te vertrekken. Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken zei op Twitter die beslissing ‘te betreuren’ en stelde ‘solidair te zijn’ met Frankrijk. Vorige week moesten Deense militairen die net aankwamen voor hun missie op last van het Malinese regime weer rechtsomkeert maken. Eerder trok Zweden al soldaten terug. Duitsland stelde vandaag te overwegen met de missie te stoppen.