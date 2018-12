Nederland zuinig en zuur? We zijn weer Geliefd in Brussel

Arnout Hoekstra Europees lijsttrek­ker SP

30 november Arnout Hoekstra wordt de nieuwe lijsttrekker van de SP bij de verkiezingen voor het Europees Parlement volgend jaar mei. Hij staat als nummer 1 op de conceptlijst die de partij vrijdag heeft gepubliceerd. Hoekstra (1984) was tot voor kort wethouder van Financiën in Vlaardingen. Daarvoor was hij onder meer fractiemedewerker in de Tweede Kamer.