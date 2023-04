Nederlander erg somber over politiek: ‘BBB mobiliseerde de onvrede’

met videoHet vertrouwen in de politiek bereikt bijna een recorddip door een stapeling van oude problemen en nieuwe crises. Zes op de tien Nederlanders vinden dat het de verkeerde kant op gaat met het land, maar burgers blijven wel positief over het eigen leven.

Alle seinen voor draagvlak staan op rood voor politiek Den Haag. Al vijftien jaar lang meet het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) het vertrouwen in de politiek maar ‘zelden tot nooit’ was het zo laag en de kritiek zo breed als nu: 41 procent van de mensen vertrouwt de regering nog, 43 procent de Tweede Kamer. Zes op de tien Nederlanders vinden dat het de verkeerde kant opgaat met het land.

Deelnemers aan de peiling verwijten de politiek een gebrek aan daadkracht en visie, ook ervaren ze een grote kloof tussen ‘Den Haag’ en het land. Boosdoeners zijn oude kwesties die maar niet worden opgelost – het Groninger gasdossier, de Toeslagenaffaire – in combinatie met tal van nieuwe crises, rond asielmigratie, woningnood, klimaat en stikstof.

Pessimisme piekt

De stijgende prijzen en de oorlog in Oekraïne maken de cocktail van zorg en somberheid compleet, ziet SCP-onderzoeker Josje den Ridder. ,,De stemming was al langer pessimistisch, mensen noemen vaker een combinatie van problemen als reden voor kritiek. Maar die groep is nu veel groter geworden.”



De politiek zou grote problemen moeten oplossen, maar voor bijna de helft van de Nederlanders is ‘Den Haag’ zelf juist schuldig en veroorzaker van de problemen. Nederlanders vrezen dat de regering oneerlijke keuzes maakt en onvoldoende oog heeft voor alle belangen en behoeften.

De SCP-peiling is afgenomen in het najaar van 2022, dus ruim voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart dit jaar. De megawinst van oppositiepartij BBB die daarna volgde, kan beschouwd worden als een van de uitingen van het lage rapportcijfer, stelt Den Ridder. ,,We zien in ons onderzoek dat er een voedingsbodem is voor onvrede, in dit geval heeft BBB die gemobiliseerd. Maar een reactie op onvrede kan ook juist ‘afhaken’ zijn, niet stemmen bijvoorbeeld.”

Tegenover de vertrouwensgrafieken die steil dalen staan de mondiale ranglijstjes over geluk en economie waar ons land juist hoog scoort. Mensen zijn wel tevreden met het eigen leven, ziet het SCP al jaren. Gemiddeld geven Nederlanders het eigen leven een 7,7 in de laatste peiling. De samenleving krijgt een nipte 6 en de politiek dus een dikke onvoldoende: een 4,6.

,,Dat is ook een duurzame trend: ‘Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht’", zegt Den Ridder. ,,Over het eigen leven is men vaak vrij positief, de school waar de kinderen naartoe gaan doet het aardig, de huisarts is goed. Maar het algemene beeld over het onderwijs en de zorg is kritisch en wordt vaak gekleurd door media en sociale media. Dan denken mensen: mijn school en huisarts zijn de positieve uitzondering. Dus dat tekent ook de resultaten.”

En als Nederlanders zichzelf vergelijken met andere landen valt de beoordeling vaak ook mild uit. ,,De rechtsstaat functioneert degelijk, er is relatief weinig corruptie. Maar je went aan die context. En dan zie je dat de bezorgdheid over het hier en nu en de toekomst groot is.”

