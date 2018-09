Nederlander optimistisch maar ook bezorgd over immigratie

Waar eerder de helft van de Nederlanders nog vond dat het de goede kant opgaat in Nederland, gaat dat nu nog maar op voor 43 procent. Sterker, 44 procent (was 40 procent) denkt nu dat het eerder de verkeerde kant opgaat.



De argumenten verschillen. Optimisten wijzen op de goede economische situatie, terwijl pessimisten juist wijzen op de verharding van de samenleving en keuzes rond de vluchtelingenproblematiek.



Opmerkelijk is dat de afname van het optimisme geen verband houdt met de opvattingen over de economie en politiek. Nederlanders zijn erg positief over de economie (hoewel ook wordt aangegeven dat nog niet iedereen dat voelt) en ook de tevredenheid over en vertrouwen in politici in Den Haag blijven relatief hoog als we het vergelijken met eerdere jaren. Zo prijzen de respondenten dat er meer geld en aandacht is voor onderwijs en de zorg, duurzaamheid en leefbaarheid in Nederland.