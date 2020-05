Nederlander positiever over economie, VVD stijgt door

Het sentiment verandert snel in de coronacrisis. Was 90 procent van de Nederlanders eind maart uiterst negatief over de economie, nu verwacht 54 procent dat de economie komend jaar zal verslechteren. Het aantal mensen dat spoedig herstel voorziet, is fors toegenomen: van 3 naar 34 procent.



,,Het lijkt erop dat veel Nederlanders van de eerste schrik zijn bekomen en denken dat de economische crisis kort zal duren’’, verklaart Peter Kanne, politiek onderzoeker bij I&O Research, dat de peiling hield onder bijna 2100 Nederlanders van 18 jaar en ouder. 14 procent van de Nederlanders zag hun inkomen sinds eind maart dalen, 5 procent ging juist meer verdienen. Voor driekwart van de werknemers is er geen verschil.

CDA verzilvert populariteit De Jonge en Hoekstra niet

Tegelijk wordt de economie voor veel kiezers ook een belangrijker thema, constateert I&O Research. De VVD profiteert daarbij van het voorzichtige optimisme en groeit virtueel naar 43 zetels, blijkt uit I&O Researchs politieke peiling die hoort bij het onderzoek ‘economie en corona’. Dat zijn er zeven meer dan eind maart. Coalitiepartners CDA en D66 leveren allebei een zetel in en staan op respectievelijk 13 en 8 zetels.

De ChristenUnie blijft stabiel op 7 zetels. Van de oppositiepartijen daalt de PVV 2 zetels en blijft Forum voor Democratie stabiel. 50Plus wordt gestraft voor het gekonkel en keldert van 7 naar 1. Denk blijft op een zetel staan. De PvdA wint er een, de SP twee.

Opvallend is dat het CDA niet profiteert, met name nu kopstukken Hugo de Jonge en Wopke Hoekstra uitzonderlijk goed scoren. 80 procent van de kiezers zegt De Jonge te kennen. Voordat hij Bruno Bruins als ‘corona-minister’ opvolgde was dat slechts de helft. Hij is nu bekender dan zijn collega-CDA’er op Financiën Hoekstra.

Fabelachtige cijfers

De Jonge krijgt van de kiezers een 7,1, eind maart was dat een 6,4. Hoekstra gaat van een 6,6 naar 7,0. Premier Rutte doet het nóg beter en stijgt van een 5,8 naar 7,2. Kanne van I&O Research spreekt van ‘fabelachtige cijfers’, die je zelden ziet voor politici. Het CDA ervaart ondertussen het PvdA-effect, zegt hij. ,,Dijsselbloem en Asscher waren de best gewaardeerde ministers in Rutte II, maar de PvdA verloor. Het blijkt lastig voor een kleinere coalitiepartner zich te onderscheiden.’’ De VVD profiteert bovendien van het werk van het vorige kabinet: veel kiezers geven Rutte de credits voor het gezond maken van Nederland na de vorige financiële crisis.

Tegelijk lukt het de oppositie niet een vuist te maken. ,,Door de coronacrisis is het landschap gedepolitiseerd. De maatregelen van het kabinet worden breed gesteund door links en rechts, zelfs bij PVV en Forum, kiezers pikken al te felle kritiek niet.’’

Tekst gaat verder na de foto

Volledig scherm CDA-kopstuk Hugo de Jonge (links) is inmiddels één van de bekendste en populairste politici van het land, maar zijn partij profiteert daar niet van. De oorzaak: premier Rutte die als gezicht van het kabinet nog beter scoort © EPA

Toch zal dat snel veranderen verwacht Kanne van I&O Research. Het draagvlak voor de lockdown kalft iets af - driekwart van de Nederlanders steunt de maatregelen tegen 90 procent eind maart - en over de economische steunmaatregelen en of die wel eerlijk voor iedereen zijn, ontstaat steeds meer discussie. Ruim 6 op de 10 mensen staat daar achter, dat was eerder 75 procent.

Verkiezingscampagne