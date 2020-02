Nederlands Kamerlid onder vuur in ‘corrupt’ Malta: ‘Sfeer is ronduit vijandig’

Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) is niet echt populair op Malta. De vorige keer dat hij er was, had hij politiebegeleiding nodig. Of dat nu weer gebeurt, moet nog blijken. ,,Maar de sfeer vanuit Malta is ronduit vijandig naar mijn persoon’’, zegt hij.



Omtzigt gaat als rapporteur namens de Raad van Europa kijken of het land voldoende vorderingen maakt met de aanpak van misstanden zoals de corruptie op het eiland. De Raad van Europa is een overlegorgaan van 47 Europese landen dat toeziet op de rechtsstaat en mensenrechten in de aangesloten lidstaten. Omtzigt is behalve lid van de Tweede Kamer ook lid van de Raad namens Nederland. Twee jaar geleden startte hij een onderzoek naar de moord op de Maltese journaliste Daphne Caruana Galizia.



,,Zij schreef veel over de corruptie op Malta en haar stukken werden veel gelezen’’, zegt Omtzigt. ,,Als zo’n invloedrijke journalist vermoord kan worden zonder dat de daders worden bestraft, glijd je ver af. Dan hebben de verkeerde krachten het land overgenomen.’’