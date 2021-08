Nederlandse evacuatie niet klaar als VS echt vertrekt op 31 augustus: ‘Grote aantallen kunnen achterblijven’

AfghanistanNederlanders en Afghaanse evacués kunnen niet allemaal op tijd worden gered als de Amerikanen inderdaad op 31 augustus vertrekken uit Kaboel. In dat geval moet de evacuatiemissie volgens bronnen al eind deze week zijn afgerond. Ondertussen groeit het aantal evacués nog steeds en blijft de toegang tot het vliegveld problematisch.

,,Het wordt heel spannend”, zegt een ingewijde. ,,Het zou zomaar kunnen dat er grote aantallen achterblijven.” Dat komt omdat Nederland veel meer mensen het land uit moet vliegen dan vooraf gedacht. Zo bleek de groep Nederlanders die op familiebezoek was in Afghanistan veel groter dan eerder werd verondersteld: het gaat niet om tweehonderd maar om zevenhonderd mensen.

De groep evacués werd vorige week ook groter doordat de Tweede Kamer wil dat Nederland ook Afghanen opneemt die de Nederlandse missie hebben geholpen als beveiliger of chauffeur, evenals bedreigde mensenrechtenactivisten. Een nog onbekend aantal mensen meldt zich daarvoor, inclusief gezin, aan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil niet zeggen hoeveel mensen er nu op evacuatielijsten staan, maar duidelijk is dat de lijst nog steeds langer wordt.

Geen rangorde

,,Die hele grote groep stond tot vorige week op niemands netvlies”, zegt een bron. ,,Als je kijkt naar het aantal tijdslots dat beschikbaar is voor Nederlandse evacuatievluchten, kan het bijna niet lukken om iedereen in veiligheid te brengen.” Bij de evacuatie geldt geen rangorde: mensen met een Nederlands paspoort krijgen niet per se voorrang.

Hoewel Nederland er steeds beter in slaagt om met volle vliegtuigen Kaboel uit te vliegen en ook bondgenoten om hulp vraagt, is de situatie volgens bronnen bij de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie nog steeds onzeker. Vorige week gaf demissionair minister Sigrid Kaag in een Kamerdebat al een ‘winstwaarschuwing’. ,,We weten niet wat gaat lukken.”

Terugtrekking

De tijd dringt. De taliban willen niet dat de Amerikanen ook na 31 augustus nog in het land blijven, zodat er meer tijd is voor de evacuatie. Nu zijn er nog duizenden Amerikaanse en andere buitenlandse troepen op het vliegveld in Kaboel. Als de laatste militair op 1 september het land uit moet zijn, moet de terugtrekking al eerder beginnen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is al bezig met scenario’s voor ná 31 augustus. ,,We kijken al hoe we de mensen die er daarna nog zijn zo goed mogelijk kunnen begeleiden bij hun vertrek”, zegt topambtenaar Carola van Rijnsoever tegen deze site.

