Nederlandse politici hekelen Chinees baby-experiment

Een Chinese hoogleraar onthulde maandag met video’s op YouTube dat hij embryo’s heeft geprogrammeerd om ze minder bevattelijk te maken voor het hiv-virus. Medische autoriteiten in China op alle niveaus zeggen niets van de omstreden proef te weten.



Onacceptabel, vindt Kamerlid Pia Dijkstra: ,,Wat D66 betreft is dit experiment, mocht het echt gebeurd zijn, zeer onverstandig. Het is de actie van een eenling, in plaats van de medische gemeenschap.”



De D66'er wil dat wetenschappers de mogelijkheid krijgen om te onderzoeken of ernstige erfelijke aandoeningen te voorkomen zijn met technologie, maar veiligheid staat daarin voorop. ,,Dit experiment lijkt niet veilig te zijn, en is niet toegepast op een erfelijke ziekte. Wij keuren dit dan ook af.“ Ook het CDA spreekt van een ‘ongewenste’ ontwikkeling.



De VVD begrijpt de zoektocht van wanhopige ouders, maar vindt daarnaast dat niet elke doel de middelen heiligt. Kamerlid Ockje Tellegen: ,,Als ouder wil je graag voorkomen dat je kind een ongeneeslijke ziekte krijgt. Dat wetenschappers steeds meer kunnen, is goed. Maar niet alles wat kan, is wenselijk.“



Daarom is een goede maatschappelijke discussie over zo’n ingewikkeld onderwerp belangrijk, vindt Tellegen. ,,Alleen op die manier komt er draagvlak voor technologische ontwikkelingen die ziektes die nu nog ongeneeslijk zijn, kunnen genezen.”