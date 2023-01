Nederlandse ‘tankbijdrage’ Oekraïne kan uitdraaien op zelf tanks kopen, maar ook op geven van training

Premier Mark Rutte liet gisteren via de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung weten dat het kabinet overweegt tanks die Nederland nu van Duitsland leaset te kopen voor het Oekraïense slagveld. Maar volgens ingewijden is niet gezegd dat het uiteindelijke besluit ook daarop uitdraait.

Leopard

Het besluit over de Nederlandse bijdrage moet nog worden genomen. Het kabinet was daarvoor afhankelijk van Duitsland, dat pas vandaag formeel besloot tanks te leveren. Nu het besluit is genomen, ‘kan het snel gaan’, zegt een ingewijde. Maar het kan ook zijn dat er vrijdag nog over moet worden gesproken in de ministerraad.