Niet alleen de PvdA heeft een probleem: heel traditioneel links lijkt uit de gratie

Statiegeld op blikjes definitief: 15 eurocent per stuk

3 februari Per 31 december 2022 wordt definitief statiegeld op blikjes ingevoerd. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) zojuist in een brief aan de Tweede Kamer. Per blikje wordt straks 15 eurocent statiegeld gerekend.