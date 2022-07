Niet vrijgeven Sywert-apps kost belastingbetaler 100 euro per dag

Tweede aanmeldcen­trum asielzoe­kers op plek boerderij in Bant moet druk op Ter Apel verlichten

Er moet een nieuw aanmeldcentrum voor asielzoekers komen in Bant, in de Noordoostpolder. Het gaat om het tweede centrum dat het al maandenlang overvolle centrum in Ter Apel moet ontlasten. Daar worden mogelijk voor de komende dagen weer tenten gebouwd.

6 juli