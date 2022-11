Nieuw meldpunt: Wetenschapveilig.nl voor bedreigde academici

Bedreigde wetenschappers kunnen vanaf vandaag online terecht op Wetenschapveilig.nl. Minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt: ,,Helaas moeten we dit platform instellen omdat de afgelopen jaren wetenschappers vaker bedreigd worden omdat hun boodschap allerlei emoties oproept. Mensen hebben altijd boze brieven geschreven, maar oproepen tot geweld online, met stickers op de deur plakken, fysiek heel nabij komen, dat is een soort nieuwe dimensie.’’

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Meldkamer 24/7

Een melding van bedreiging wordt beveiligd doorgezonden naar de werkgever die dezelfde dag contact zoekt met passende hulp. Het team met veiligheidsspecialisten van hun eigen universiteit komt dan in actie. Ook is 24/7 een meldkamer beschikbaar voor gevallen met grote urgentie. De site gidst wetenschappers en instellingen door vragen als ze worden bedreigd.

De coronacrisis die in het voorjaar van 2020 begon, heeft de wetenschappelijke boegbeelden in de strijd ertegen zichtbaar gemaakt. Bijvoorbeeld viroloog Marion Koopmans en RIVM-directeur Jaap van Dissel kampen met bedreigingen in reactie op overheidsmaatregelen. ,,Zij spreken er open over”, zegt Dijkgraaf, maar er zijn meer mensen met verhalen. ,,Die hebben allemaal een bepaalde mate van beveiliging nodig.’’

‘Enorme impact op individu’

Dijkgraaf roept degenen op die geïntimideerd worden gebruik te maken van het platform. ,,Als bedreigde wetenschapper moet je je niet alleen voelen. Ik hoop dat mensen willen delen wat hen overkomt. We willen een beter beeld krijgen van die bedreigingen in allerlei soort en maten, Je kan brieven krijgen, het gaat via de sociale media. Want ook hier is de oplossing: op een gekke manier meer kennis vergaren over dit verschijnsel en dit delen. Dat gaat ons allemaal helpen.’’

De minister kent niet alleen wetenschappers die worden bedreigd, maar ook hun naasten. ,,Het heeft een enorme impact. Zeker op het individu. Wetenschappers die het treft vind ik echt moedig en eerlijk gezegd motiveert het hen nog meer door te gaan met hun werk, maar het doet ook veel in hun omgeving. We weten allemaal dat de bezorgdheid voor je naasten groter is dan die voor jezelf.’’

Quote Stel vragen, analyseer, neem er de tijd voor en zorg ervoor dat die tempera­tuur wat omlaag gaat Robbert Dijkgraaf, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

‘Bedreigd worden geeft negatieve energie’

Een carrière in de wetenschap is op zichzelf al lastig genoeg, redeneert Dijkgraaf. ,,Je wilt nieuwe inzichten vergaren, maar als wetenschapper ben je ook vaak aan het vechten met je eigen vooringenomen ideeën. Mentaal vraagt het al veel van je, Maar bedreigd worden geeft een heel negatieve energie. Je kan alleen maar werken als je je veilig voelt. Als je niet veilig voelt, dan raken we gestrest.’’

De bedreigingen richten grote schade aan en raken niet alleen de geadresseerden. Dijkgraaf vreest dat anderen in het wetenschappelijk domein zich beperkt gaan voelen. ,,Die zeggen: ik blijf een beetje weg uit dat onderwerp. En dat is uiteindelijk ondergravend voor de kracht van de wetenschap. Want het is belangrijk dat we al die kennis delen. Dat je vervolgens niet uit het publieke debat wordt geduwd.’’

Groot internationaal congres over bedreigde wetenschappers

Dijkgraaf hoopt over de bedreigde wetenschapper een internationaal congres te organiseren. Hij heeft het idee al besproken bij de Unesco, daar ziet men wel een speciale rol weggelegd. ,,Ik zie veel collega’s in het buitenland hiermee worstelen. Het is niet alleen in Nederland, maar overal in de wereld. Het is ook niet alleen corona-gerelateerd. Er zijn wetenschappers in Brazilië die dingen zeggen over het verlies van de biodiversiteit. We moeten van elkaar leren, helaas ook over negatieve aspecten.’’

Liever is Dijkgraaf een stap eerder dan hulp bieden als er bedreigingen zijn. ,,Het platform is een soort symptoombestrijding. We willen veel liever de onderliggende redenen adresseren, kunnen we nou zorgen dat we op een rustige manier dat debat voeren? Ik vind het mooi dat burgers kritisch zijn, het zijn eigenlijk beginnende wetenschappers omdat ze vaak terechte vragen stellen. Dat moet ik alleen maar aanmoedigen. In Nederland kan je op een heel makkelijke manier in contact treden met wetenschappers, die graag in gesprek gaan met mensen. Stel vragen, analyseer, neem er de tijd voor en zorg ervoor dat die temperatuur wat omlaag gaat. Want als die temperatuur lager wordt krijgen we dit soort uitwassen niet meer en hoeven we ook dit soort maatregelen niet mee te nemen.’’

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: