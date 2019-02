Nieuw rechts misbruikt oprechte woede van boze burgers

Dat het slim is op emoties in te spelen, wisten de oude Grieken al. Aristoteles was niet alleen een fameus filosoof en wetenschapper, maar liet zich ook inhuren als communicatiegoeroe. Hij adviseerde politici uit zijn tijd hoe ze de gevoelige snaar konden raken als ze zich tot het volk richtten.



Emoties in de politiek zijn van alle tijden, wil Ute Frevert maar zeggen. Maar nieuw en van deze tijd is dat die emoties op zich politiek zijn geworden. Ze zijn niet meer een hulpstuk om een politiek punt te scoren, maar doel op zich. Ben je boos? Stem op mij! Rechts- en links-populisme zijn doorspekt van boosheid en gevoelens van vernedering, constateert Frevert.